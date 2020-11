Coronavirus, in Italia indice Rt sceso a 1,18, Pfizer chiede autorizzazione a distribuire i vaccini: ultime notizie



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di sabato 21 novembre. Nella giornata di ieri sono stati 37.242 i nuovi contagi e 699 i morti per Covid in Italia. Numeri alti che hanno convinto il ministro Speranza a confermare Calabria, Lombardia, Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta come regioni rosse fino al 3 dicembre. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità, l’indice di trasmissibilità Rt è sceso a 1.18, ma sono ancora 17 le regioni a rischio alto di epidemia non controllata. Nel frattempo Pfizer e BioNTech hanno presentato la richiesta di autorizzazione all’uso del vaccino Negli Stati Uniti e in UE commissionati i primi cinque vaccini. Nel mondo superati i 57,5 milioni di contagi. Per l’Oms la seconda ondata ha colpito pesantemente l’Europa dove si è registrato un decesso da Covid ogni 17 secondi. In Usa 2.200 morti in 24 ore, in India superati i nove milioni di casi. Svezia, record di nuovi contagi giornalieri: sono 7.240.

