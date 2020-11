Coronavirus, la ricetta anti-Covid del virologo Crisanti: “Tre armi per evitare terza ondata”



“Possiamo abbassare la trasmissione virale con il lockdown, con vari tipi di lockdown e diversi tipi di restrizioni, oppure possiamo usare in maniera intelligente i test rapidi”, così Crisanti, in audizione in Commissione Sanità del Senato sul tema del ricorso ai tamponi e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19.

