Coronavirus, l’allarme: “Con nuovo lockdown si rischia esplosione di violenza in famiglia”



“Ci prepariamo ad affrontare mesi in cui il disagio psicologico, l’ansia e la rabbia repressa potrebbero sfociare in azioni violente, soprattutto in ambito domestico”. L’allarme dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime. “Vittime a rischio suicidio, si prevedono boom di violenze in Lombardia, Piemonte e Calabria”.

Continua a leggere



“Ci prepariamo ad affrontare mesi in cui il disagio psicologico, l’ansia e la rabbia repressa potrebbero sfociare in azioni violente, soprattutto in ambito domestico”. L’allarme dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime. “Vittime a rischio suicidio, si prevedono boom di violenze in Lombardia, Piemonte e Calabria”.

Continua a leggere

Continua a leggere