Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: 5 regioni passano in zona arancione, Conte: “Lavoriamo per evitare il lockdown totale”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 11 novembre. I casi di Covid-19 sono stati 35.098 secondo l’ultimo bollettino, con 580 morti. Quasi 11mila nuovi casi in Lombardia, 3.659 in Piemonte, oltre 2500 in Lazio e Campania. Da oggi quattro regioni passano dalla zona gialla alla arancione secondo i dati ISS: sono Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria. Locatelli (Css): “Da metà gennaio disponibili prime dosi del vaccino”. Nel mondo superati i 51 milioni di contagi: ancora record negli Usa, a Mosca bar e ristoranti chiusi la notte.

