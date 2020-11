Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Abruzzo zona rossa, via libera Fda a primo test Usa fai-da-te



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 18 novembre. Nel bollettino di ieri 32.191 contagi e 731 decessi. Da oggi anche l’Abruzzo è zona rossa, la Puglia potrebbe diventarlo. Le Regioni chiedono una revisione dei 21 indicatori utilizzati per definire lo stato della pandemia. L’ISS risponde spiegando che i dati sono sempre aggiornati e perché si richiedono alcuni indicatori. No anche dal ministro Speranza. L’Rt non è ancora sotto 1, l’epidemia è ancora in crescita. Gino Strada ed Emergency annunciano collaborazione in Calabria per l’emergenza Covid. Via libera Fda a primo test Usa fai-da-te. Il vaccino sperimentale di Sinovac efficace nei test clinici. Nel mondo oltre 55 milioni di casi: nuovo record di contagi a Tokyo, timori per una terza ondata. In Europa superati i 15 milioni di contagi. In Germania altri 17.000 contagi.

