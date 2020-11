Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: altre 5 regioni in zona arancione, Iss: “Epidemia in rapido peggioramento”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di martedì 10 novembre. Sono stati 25.271 i contagi secondo l’ultimo bollettino, con 356 morti. Cinque regioni passano dalla zona gialla alla arancione: sono Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria. Oggi si decide per la Campania. Rezza: “La situazione epidemiologica continua a peggiorare e si registra un Rt di circa un 1,7”. Medici, anestesisti e infermieri chiedono il lockdown. Una buona notizia sul fronte dei vaccini: quello di Pfizer efficace nel prevenire il 90% delle infezioni. La pandemia nel mondo: gli Usa hanno superato la soglia dei 10 milioni di contagi, in Svezia la curva non scende nonostante le restrizioni.

