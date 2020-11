Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Arcuri: “Primi vaccini da fine gennaio 2021 per alcune categorie di persone”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, giovedì 19 novembre. Ieri 34.283 contagi e 753 morti per Covid in Italia. Allarme sulle terapie intensive. Piano per i vaccini anti-Covid del commissario Domenico Arcuri: nella prima fase somministrare il vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e nei presidi residenziali per anziani. Primi vaccini potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del 2021. Convocato per oggi vertice stato/regioni sui parametri per le zone, dopo la richiesta di rivedere i 21 indicatori per definire lo stato della pandemia. Miozzo: “Se anche la curva dovesse scendere, noi un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare”. Hanno superato quota 56 milioni i contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo. Negli Stati Uniti superati i 250.000 morti.

