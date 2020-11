Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Attesa per il nuovo Dpcm: ipotesi coprifuoco alle 21 e zone rosse



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi lunedì 2 novembre. Secondo l’ultimo bollettino sono 29.907 i casi Covid nel nostro Paese e 208 i morti. Ancora un’impennata di contagi in Lombardia, al momento la regione più colpita dall’epidemia, seguita da Campania, Lazio e Piemonte, dove i medici chiedono il lockdown. Il governo Conte pronto a nuovo Dpcm con ulteriori misure restrittive da varare in settimana. Oggi vertice tra Governo e Regioni per discutere i provvedimenti: tra le ipotesi restrizioni per over 70, coprifuoco alle 18 o alle 21, stop a mobilità tra regioni. Intanto, la pandemia accelera nel mondo, soprattutto in Europa: in Francia ieri altri 46mila casi nel primo weekend di confinamento, Uk verso il blocco totale.

