Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: in Italia superati i 50mila morti, Conte sul nuovo Dpcm: “Non faremo errori di Ferragosto”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 24 novembre. In calo i nuovi positivi, sono 22.930 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, 630 le vittime in un giorno. Superati i 50 mila morti totali nel nostro Paese. Conte: “Se il trend continua stop zone rosse a dicembre, per Natale misure ad ok”. Vaccino Oxford-AstraZeneca, efficacia fra 62% e 90%, media 70%: “200 milioni di dosi disponibili entro il 2020”. Braccio di ferro tra governo e regioni sulla stagioni sciistica. Non si potrà sciare, Zaia: “Sarebbe un suicidio”, anche Lombardia e Valle d’Aosta non ci stanno. Nel mondo 59.168.889 contagi e 1,3 milioni morti. Record di contagi in Russia, negli Usa Fauci annuncia: “A dicembre al via le prime vaccinazioni”.

