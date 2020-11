Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: nuovo Dpcm in vigore domani, Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi giovedì 5 novembre. Continua a crescere la curva dei contagi e dei decessi in Italia dove ieri sono stati registrati ulteriori 30.550 contagi e 352 morti covid. Col nuovo Dpcm il governo ha diviso le regioni in tre zone di rischio: gialla, arancione e rossa. Come annunciato da Conte, in zona rossa ci sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta dove per spostassi servirà la nuova autocertificazione. Anche nel Mondo i casi di coronavirus crescono superando quota 48 milioni con quasi 1,25 milioni di decessi legati alla pandemia. In Francia oltre 40mila casi e 394 decessi, in Gran Bretagna dove oggi scatta nuovo lockdown, oltre 25mila casi e quasi 500 morti in un giorno.

