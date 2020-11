Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ok al Decreto Ristori quater, verso Dpcm di Natale e coprifuoco alle 22



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, lunedì 30 novembre. In calo i nuovi contagi in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati 20.648 e 541 morti per Covid nel nostro Paese, secondo l’ultimo bollettino. Via libero del Cdm al Decreto Ristori quater per un totale di 8 miliardi di euro. Oggi vertice Regioni e incontro Pfizer e Arcuri per il vaccino. Governo pronto a varare nuovo Dpcm di Natale: divieto di spostamento anche tra le Regioni gialle e coprifuoco confermato alle 22 ma l’apertura dei negozi sarà prorogata probabilmente fino alle 21 compresi centri commerciali e grandi magazzini. La scuola verso la riapertura il 7 gennaio. Nel mondo oltre 62 Milioni di contagi. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo.

