Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ordinanza di Speranza, da domani 5 regioni cambiano colore



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 28 novembre. Nel bollettino di ieri 28.352 contagi e 827 morti per Covid. Ordinanza del ministro Speranza: cambiano colore e diventano da domenica zona arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia. Rinnovate fino al 3 dicembre le misure per Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si delinea intanto il Dpcm per il Natale: ipotesi ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, Regioni blindate. La situazione epidemiologica in Italia conferma iniziali segnali di miglioramento ma l’incidenza dei nuovi casi resta ancora troppo alta: l’indice di trasmissibilità Rt a 1.08 con valori medi tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni. Guido Longo nuovo commissario alla Sanità della Calabria. L’epidemia nel mondo: gli Stati Uniti hanno superato i 13 milioni di contagi, oltre un milione in Germania, indice Rt scende in Gran Bretagna sotto la soglia di sicurezza.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 28 novembre. Nel bollettino di ieri 28.352 contagi e 827 morti per Covid. Ordinanza del ministro Speranza: cambiano colore e diventano da domenica zona arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia. Rinnovate fino al 3 dicembre le misure per Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si delinea intanto il Dpcm per il Natale: ipotesi ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, Regioni blindate. La situazione epidemiologica in Italia conferma iniziali segnali di miglioramento ma l’incidenza dei nuovi casi resta ancora troppo alta: l’indice di trasmissibilità Rt a 1.08 con valori medi tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni. Guido Longo nuovo commissario alla Sanità della Calabria. L’epidemia nel mondo: gli Stati Uniti hanno superato i 13 milioni di contagi, oltre un milione in Germania, indice Rt scende in Gran Bretagna sotto la soglia di sicurezza.

Continua a leggere

Continua a leggere