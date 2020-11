Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Speranza: “Col vaccino partiamo su base volontaria, poi valuteremo”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di lunedì 23 novembre. Sono 28.337 i nuovi contagi nel bollettino di domenica, 562 le vittime in un giorno. Il ministro Speranza: “Le misure stanno dando i primi risultati ma per me la linea resta quella della massima cautela. Spostamento tra regioni per Natale solo se tutte zona gialla”. Sul vaccino: “Partiamo su base volontaria e poi valuteremo”. Verso nuove regole su spostamenti, aperture e coprifuoco col dpcm di dicembre. Nel mondo più di 58 milioni i contagi di Covid-19 e oltre 1,37 milioni di morti.

