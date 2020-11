Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: superata quota 58 milioni di contagi nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di domenica 22 novembre. Nel bollettino di ieri 34.767 nuovi casi di Coronavirus e 692 morti. Approvato il testo che finanzia nuovi contributi per le attività colpite dalle restrizioni stabilite per contenere la pandemia. Conte: “Garantire l’accesso alla diagnosi, alle terapie, e ai vaccini a tutta la comunità mondiale”. Speranza: “A gennaio campagna di vaccinazione senza precedenti”. Si lavora al dpcm per Natale. Nel mondo hanno superato quota 58 milioni i contagi di Covid-19 registrati ufficialmente dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati oltre 1,37 milioni.

