Coronavirus, Locatelli (Iss): “Chiara decelerazione della curva dei contagi”



Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, segnala come i nuovi dati, emersi dall’ultimo monitoraggio settimanale sull’emergenza Coronavirus, facciano segnare una “iniziale ma chiara decelerazione della curva di trasmissibilità della curva”. Inoltre, da quattro giorni è in calo il numero “degli ingressi in terapia intensiva”.

Continua a leggere



Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, segnala come i nuovi dati, emersi dall’ultimo monitoraggio settimanale sull’emergenza Coronavirus, facciano segnare una “iniziale ma chiara decelerazione della curva di trasmissibilità della curva”. Inoltre, da quattro giorni è in calo il numero “degli ingressi in terapia intensiva”.

Continua a leggere

Continua a leggere