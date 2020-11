Coronavirus Piemonte, pazienti Covid abbandonati per terra in ospedale, le immagini choc da Rivoli



Fanno scalpore le immagini dell’ospedale di Rivoli, dove i malati di Coronavirus sono costretti a passare per terra, con delle coperte. In attesa di essere trasferiti in reparto. La denuncia è del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che invoca “l’aiuto urgente del Governo”.

