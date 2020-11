Coronavirus, torna la simil-Kawasaki: a Firenze un bimbo di 12 anni è vivo per miracolo



Si tratta del primo caso in Italia di un paziente giovane così grave. Di solito il covid colpisce i bambini in modo lieve. Tuttavia in rari casi l’infezione può causare un gravissimo quadro infiammatorio che gli americani chiamano ‘sindrome infiammatoria acuta multisistemica pediatrica’ (MIS-C) e in Italia è stata battezzata Pims: è anche più grave di quella di Kawasaki.

Continua a leggere



Si tratta del primo caso in Italia di un paziente giovane così grave. Di solito il covid colpisce i bambini in modo lieve. Tuttavia in rari casi l’infezione può causare un gravissimo quadro infiammatorio che gli americani chiamano ‘sindrome infiammatoria acuta multisistemica pediatrica’ (MIS-C) e in Italia è stata battezzata Pims: è anche più grave di quella di Kawasaki.

Continua a leggere

Continua a leggere