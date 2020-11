Coronavirus ultime notizie 1 novembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi domenica 1 novembre. Continua a salire il numero di casi giornalieri nel nostro paese dove, secondo l’ultimo bollettino, sono stati registrati ulteriori 31.758 casi Covid e 297 morti. A preoccupare è la situazione di alcuni regioni come la La Lombardia, che Ieri ha fatto registrare quasi 9000 casi, in Lombardia, e la Campania. Il governo Conte pronto a nuovo dpcm con ulteriori misure restrittive da varare in settimana. A spingere in questa direzione è anche il rapporto dell’Iss per il quale “Italia va verso Scenario 4, in rapido peggioramento”. Anche nel mondo dove si son superati i 46 milioni di contagi, i governi stano imponendo nuovi lockdown a cominciare dall’Europa.

