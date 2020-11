Coronavirus, ultime notizie 12 settembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, giovedì 12 novembre. Ieri i casi di Covid-19 sono stati 32.961 secondo l’ultimo bollettino, con 623 decessi. Dall’inizio dell’epidemia superato il milione di contagi. Sono oltre 8.000 i positivi in Lombardia, 3.166 in Campania, 3.082 in Veneto, 2.507 in Toscana, 515 in Umbria. Conte: “Lavoro per evitare lockdown generalizzato e per un Natale in sicurezza”. Ue, ok accordo per 300 milioni dosi vaccino Pfizer-BioNtech. Sileri: “Verosimile che il vaccino arrivi a inizio 2021”. Nel mondo superati i 51 milioni di contagi: ancora record negli Usa, che superano i 200mila casi giornalieri, a Mosca bar e ristoranti chiusi la notte. Il Giappone attende la terza ondata, nel Regno Unito quasi 23.000 nuovi contagi, Spagna supera quota 40.000 morti.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, giovedì 12 novembre. Ieri i casi di Covid-19 sono stati 32.961 secondo l’ultimo bollettino, con 623 decessi. Dall’inizio dell’epidemia superato il milione di contagi. Sono oltre 8.000 i positivi in Lombardia, 3.166 in Campania, 3.082 in Veneto, 2.507 in Toscana, 515 in Umbria. Conte: “Lavoro per evitare lockdown generalizzato e per un Natale in sicurezza”. Ue, ok accordo per 300 milioni dosi vaccino Pfizer-BioNtech. Sileri: “Verosimile che il vaccino arrivi a inizio 2021”. Nel mondo superati i 51 milioni di contagi: ancora record negli Usa, che superano i 200mila casi giornalieri, a Mosca bar e ristoranti chiusi la notte. Il Giappone attende la terza ondata, nel Regno Unito quasi 23.000 nuovi contagi, Spagna supera quota 40.000 morti.

Continua a leggere

Continua a leggere