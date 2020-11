Coronavirus ultime notizie 14 novembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di sabato 14 novembre. Nuovo record di contagi giornalieri nel nostro Paese dove ieri si è raggiunto i 40.902 nuovi casi positivi e i 550 morti in 24 ore. L’Italia sempre più zona rossa: dopo l’ordinanza del ministro Speranza, Campania e Toscana passano al massimo livello da domenica e altre tre regioni diventano zona arancione: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Una buona notizia arriva dal monitoraggio dell’Iss che segnala un calo dell’indice Rt a 1.43. “Primo segnale che le misure di contenimento funzionano ma i casi aumentano ancora” ha spiegato Rezza. Conte: “Arrivano i primi effetti delle misure. Ma a dicembre non riapriremo tutto”. Nel mondo superati i 53 milioni di casi mentre i morti covid sono oltre 1,3 milioni .

