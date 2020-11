Coronavirus, ultime notizie 20 novembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 20 novembre. Ieri 36.176 nuovi contagi e 653 morti per Covid in Italia con Lombardia e Piemonte le regioni con più casi. Cala l’indice di positività e cresce poco il numero dei nuovi ricoveri. Braccio di ferro tra Governatori ed Esecutivo sui 21 parametri ma altre Regioni rischiano di passare a zona rossa. In Alto Adige oggi via allo screening di massa mentre in istituite cinque nuove zone rosse. Nle mondo sfiorata la soglia dei 57 milioni di contagi. Per l’Oms la seconda ondata ha colpito pesantemente l’Europa dove si è regisrato un decesso da Covid ogni 17 secondi. Le misure di contenimento però stanno funzionando in molti Paesi come Germania e Regno Unito dove la curva del contagio sta rallentando.

