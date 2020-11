Coronavirus, ultime notizie 27 novembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 27 novembre. L’epidemia continua a causare un alto numero di morti, secondo l’ultimo bollettino 822 a fronte di 29.003 nuovi casi. Crisanti: “Superato il picco”. Conte: “Mi aspetto Rt nazionale a 1”. Intanto il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm di Natale: si dovrà decidere su spostamenti tra regioni e numero di persone che potranno partecipare al cenone. Allarme Gimbe: “Non ad allentamento delle misure prima delle feste o verranno vanificati i sacrifici”. Scuole: le regioni chiedono di riaprirle non prima di gennaio. Consiglio di Stato conferma obbligo di mascherina per i bimbi in aula. Nel frattempo una “tegola” per quanto riguarda il vaccino: quello di AstraZeneca non arriverà a breve: “Servono studi ulteriori”. Nel mondo 60 milioni di contagi e oltre 1,4 milioni di decessi covid. Negli Stati Uniti record di 2 milioni di contagi in due settimane, nuovo picco in Russia e Corea del Sud.

