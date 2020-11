Coronavirus ultime notizie 29 novembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, domenica 29 novembre. Nell’ultimo bollettino 26.323 nuovi contagi e 686 morti per Covid nel nostro Paese. Lombardia, Piemonte e Calabria da oggi zona arancione mentre Liguria e Sicilia passano ad area Gialla. Governo pronto a varare nuovo dpcm di Natale: divieto di spostamento anche tra le Regioni gialle e coprifuoco confermato alle 22 ma l’apertura dei negozi sarà prorogata probabilmente fino alle 21 compresi centri commerciali e grandi magazzini. La scuola verso la riapertura il 7 gennaio. L’indice di trasmissibilità Rt a 1.08 Iss: “Decrescita in tutta Europa e anche in Italia, curva sta decrescendo”. Nel mondo oltre 62 Milioni di contagi. Il numero totale delle persone decedute è pari a più di 1 milione 451.000. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo. In Gran Bretagna, proteste anti-lockdown a Londra con oltre 150 arresti.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, domenica 29 novembre. Nell’ultimo bollettino 26.323 nuovi contagi e 686 morti per Covid nel nostro Paese. Lombardia, Piemonte e Calabria da oggi zona arancione mentre Liguria e Sicilia passano ad area Gialla. Governo pronto a varare nuovo dpcm di Natale: divieto di spostamento anche tra le Regioni gialle e coprifuoco confermato alle 22 ma l’apertura dei negozi sarà prorogata probabilmente fino alle 21 compresi centri commerciali e grandi magazzini. La scuola verso la riapertura il 7 gennaio. L’indice di trasmissibilità Rt a 1.08 Iss: “Decrescita in tutta Europa e anche in Italia, curva sta decrescendo”. Nel mondo oltre 62 Milioni di contagi. Il numero totale delle persone decedute è pari a più di 1 milione 451.000. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo. In Gran Bretagna, proteste anti-lockdown a Londra con oltre 150 arresti.

Continua a leggere

Continua a leggere