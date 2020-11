Coronavirus ultime notizie 8 novembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, domenica 8 novembre. Continua a salire la curva dei contagi nel nostro Paese dove sono stati 39.811 i nuovi casi secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, con 424 morti accertati nelle ultime 24 ore. Continua la polemica sulle zone rosse gialle e arancione e sui criteri e i dati che hanno portato alla suddivisione da parte del governo Conte. Oggi si riunisce anche la cabina di regia per l’analisi dei nuovi dati che potrebbero portare al cambiamento di zona per alcune regioni. Il virus continua a correre anche nel mono e in particolar modo in Europa dove l’epicentro del contagio sembra essere ora la Francia dove si sono superati i 40mila morti covid.

