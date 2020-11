Coronavirus, ultime notizie: l’Abruzzo diventa “zona rossa”, Piemonte e Lombardia vogliono cambiare colore



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 17 novembre. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute altri 27.354 casi con 152.663 tamponi e 504 morti. Marsilio firma ordinanza: Abruzzo zona rossa da mercoledì. Pressing sul governo di Lombardia e Piemonte che vedono i segnali positivi del lockdown: “Vogliamo cambiare colore”. In Calabria, Gaudio nuovo commissario per la Salute, ma Gino Strada frena sulla delega speciale: “Questo tandem non esiste”. Zaia: “Abbiamo i primi test rapidi ‘fai da te’. Dai nostri dati risulta affidabile”, ma Crisanti lo “boccia”. Speranza: “La curva dei contagi si sta stabilizzando ma rimaniamo prudenti”. Il governo verso un nuovo Dpcm per regolamentare lo shopping durante le feste di Natale. Nel mondo oltre 54 milioni di casi mentre i morti Covid sono più di 1,3 milioni. Gli USA sono il paese più colpito con 11milioni di infezioni; nel Regno Unito oltre 52mila morti, il premier Johnson di nuovo in isolamento. La Germania introdurrà nuove restrizioni. Francia: superato il picco epidemico.

