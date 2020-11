Coronavirus ultime notizie: quasi 60 milioni di contagi nel mondo, Fauci: “Vaccino covid disponibile già a dicembre”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 25 novembre. L’ultimo bollettino di ieri ha registrano nuovo record di decessi covid con 853 morti mentre si contano 23.232 nuovi casi di contagio. “C’è qualcosa di positivo, ma c’è anche qualcosa di tragicamente negativo che permane. Bisogna continuare a tenere alta la guardia” ha spiegato Rezza nel consueto appuntamento stampa sulla situazione epidemiologica in Italia. Il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm di Natale con l’obiettivo di varare misure ad hoc e bloccare le zone rosse a dicembre. Continua intanto il braccio di ferro tra governo e regioni sulla stagioni sciistica e la riapertura degli impianti. Intanto il ministro Speranza ha rinnovato le misure per Bolzano (zona rossa), Liguria, Basilicata e Umbria (zona arancione) fino al 3 dicembre. Nel mondo quasi 60 milioni di contagi e oltre 1, 4 milioni di decessi covid. I Paesi europei pensano alle misure sulle feste natalizie. In Francia Macron annuncia: “Il picco della seconda ondata è passato”.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 25 novembre. L’ultimo bollettino di ieri ha registrano nuovo record di decessi covid con 853 morti mentre si contano 23.232 nuovi casi di contagio. “C’è qualcosa di positivo, ma c’è anche qualcosa di tragicamente negativo che permane. Bisogna continuare a tenere alta la guardia” ha spiegato Rezza nel consueto appuntamento stampa sulla situazione epidemiologica in Italia. Il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm di Natale con l’obiettivo di varare misure ad hoc e bloccare le zone rosse a dicembre. Continua intanto il braccio di ferro tra governo e regioni sulla stagioni sciistica e la riapertura degli impianti. Intanto il ministro Speranza ha rinnovato le misure per Bolzano (zona rossa), Liguria, Basilicata e Umbria (zona arancione) fino al 3 dicembre. Nel mondo quasi 60 milioni di contagi e oltre 1, 4 milioni di decessi covid. I Paesi europei pensano alle misure sulle feste natalizie. In Francia Macron annuncia: “Il picco della seconda ondata è passato”.

Continua a leggere

Continua a leggere