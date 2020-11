Cosa vuol dire avere Saturno contro: il significato astrologico dell’espressione



Saturno contro: lo teniamo tutti ma forse non è davvero chiaro che cosa significhi sia dal punto di vista tecnico, astrologicamente parlando, sia dal punto di vista simbolico.Saturno contro è il primo step per cambiare, per evolvere, per chiudere ciò che non funziona più. Imparare a conoscere Saturno contro significa smettere di averne paura.

