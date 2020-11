Covid-19, ecco dove si muore di più: Italia settima al mondo, ma prima tra i Paesi del G7



Con oltre 50mila morti l’Italia è il sesto paese al mondo per numero di decessi da Covid-19 dopo Stati Uniti, Brasile, India, Messico e Regno Unito. Il tasso di mortalità – ovvero il numero di decessi in rapporto alla popolazione – ci vede al settimo posto con 11,5 morti per milione di abitanti.

