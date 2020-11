Covid, cosa cambia da oggi in Italia: le nuove zone rosse e arancioni



Toscana e Campania in zona rossa. Passano in area arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Ordinanze in vigore da domenica 15 novembre. Cosa cambia per tutte queste regioni in base alla nuova geografia dei colori di questa seconda ondata di Coronavirus. L’indice Rt nazionale intanto cala all’1.43.

Continua a leggere



Toscana e Campania in zona rossa. Passano in area arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Ordinanze in vigore da domenica 15 novembre. Cosa cambia per tutte queste regioni in base alla nuova geografia dei colori di questa seconda ondata di Coronavirus. L’indice Rt nazionale intanto cala all’1.43.

Continua a leggere

Continua a leggere