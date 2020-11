Covid, i dati di oggi spiegati: perché abbiamo raggiunto il picco della seconda ondata



Calano i contagi e anche i ricoveri, ma la settimana appena trascorsa ha fatto segnare il record di decessi per Coronavirus in Italia. Il bollettino del 27 novembre però potrebbe essere il preludio a giorni migliori. Il problema, tuttavia, è la velocità della discesa: se sarà lenta come ad aprile, piangeremo ancora troppi morti. E le aperture di Natale non aiuteranno.

Continua a leggere



Calano i contagi e anche i ricoveri, ma la settimana appena trascorsa ha fatto segnare il record di decessi per Coronavirus in Italia. Il bollettino del 27 novembre però potrebbe essere il preludio a giorni migliori. Il problema, tuttavia, è la velocità della discesa: se sarà lenta come ad aprile, piangeremo ancora troppi morti. E le aperture di Natale non aiuteranno.

Continua a leggere

Continua a leggere