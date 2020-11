Covid, i dati di oggi spiegati: perché il peggio deve ancora arrivare, nonostante il nuovo lockdown



Anche oggi, 5 novembre, si registra un record di contagi da Covid-19 in Italia, un raddoppio dei decessi rispetto alla scorsa settimana e una pressione sanitaria in costante aumento. Segno che il contact tracing è saltato da un pezzo e che non c’è altra strada del lockdown per provare ad arginare la pandemia.

Continua a leggere



Anche oggi, 5 novembre, si registra un record di contagi da Covid-19 in Italia, un raddoppio dei decessi rispetto alla scorsa settimana e una pressione sanitaria in costante aumento. Segno che il contact tracing è saltato da un pezzo e che non c’è altra strada del lockdown per provare ad arginare la pandemia.

Continua a leggere

Continua a leggere