Covid, il commissario Arcuri: “Vaccino arriverà in Italia a fine gennaio, ma non per tutti”



Il commissario straordinario, Domenico Arcuri, afferma che la curva dei contagi si sta raffreddando e parla del vaccino anti-Covid, annunciando che arriverà in Italia a fine gennaio. Non per tutti, però, perché le prime dosi andranno solo a 1,7 milioni di cittadini. Il vaccino, sottolinea ancora, “non sarà disponibile da subito per tutti”.

