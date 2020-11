Covid, le linee guida Ue: “Stop alle messe di Natale, sostituirle con iniziative in tv e radio”



Nella bozza delle linee guida che l’Ue ha approntato in tema di misure anti-Covid per le prossime festività natalizie, si invitano gli stati membri a valutare il divieto per le messe di Natale in presenza e a sostituirle con iniziative a distanza. Secondo Bruxelles in questo modo si eviterebbero assembramenti e rischio di contagio.

Continua a leggere



Nella bozza delle linee guida che l’Ue ha approntato in tema di misure anti-Covid per le prossime festività natalizie, si invitano gli stati membri a valutare il divieto per le messe di Natale in presenza e a sostituirle con iniziative a distanza. Secondo Bruxelles in questo modo si eviterebbero assembramenti e rischio di contagio.

Continua a leggere

Continua a leggere