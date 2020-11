Covid, Locatelli: “Anche i bambini rientrano nel piano per il vaccino ma non saranno la priorità”



Il governo sta mettendo a punto un piano nazionale per una vaccinazione di massa. Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha spiegato che i bambini saranno inclusi in questo programma: “Anche la popolazione pediatrica andrà considerata nella strategia vaccinale ma non sarà prioritaria”.

Continua a leggere



Il governo sta mettendo a punto un piano nazionale per una vaccinazione di massa. Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha spiegato che i bambini saranno inclusi in questo programma: “Anche la popolazione pediatrica andrà considerata nella strategia vaccinale ma non sarà prioritaria”.

Continua a leggere

Continua a leggere