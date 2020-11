Covid, morti più di 200 medici. Il presidente Anelli: “Mancano ancora dispositivi di protezione”



Secondo la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), è stata superata in Italia la cifra simbolica dei 200 medici morti per Coronavirus. Il presidente Anelli: “Tema della sicurezza ancora centrale. Molti colleghi denunciano ancora la carenza di dispositivi di protezione personale, in particolare i medici di base”. Intanto, in sindacato promuovono lo stato di agitazione: “Oltre 20mila positivi tra il personale sanitario, una tragedia”.

