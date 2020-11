Covid, nessuna modifica di zona alle regioni fino a venerdì: l’annuncio di Boccia



“Domani non succede nulla. Il monitoraggio è in corso, domani riparte quello settimanale come concordato con la Conferenza Stato-Regioni. Il monitoraggio sarà il venerdì” ha precisato il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, dopo diverse voci che parlavano di un possibile immediato cambiamento di fascia per alcune regioni più a rischio come ad esempio la Campania.

