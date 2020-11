Covid Torino, l’ospedale San Luigi è allo stremo. Anche telefonico: “Non chiamateci per i parenti”



L’ospedale di Orbassano – che giorni fa è stato costretto a dedicare un nuovo spazio per pazienti Covid dentro la chiesa – fa un appello ai malati ricoverati: evitare le chiamate per non sovraccaricare le linee telefonico del nosocomio e distrarre il personale dalle attività assistenziali e/o organizzative.

