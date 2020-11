Crisanti: “Non è certo che i vaccinati non siano contagiosi, dobbiamo avere dati trasparenti”



Secondo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare presso l’Università di Padova, “tutti noi abbiamo il diritto di conoscere i dati sui contratti e sugli effetti collaterali del vaccino contro il Coronavirus. Anche secondo il direttore generale di Moderna che non è detto che i vaccinati non siano contagiosi. Il picco della seconda ondata in Italia? Credo l’abbiamo superato”.

