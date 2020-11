Da oggi cambiano i colori delle Regioni: quali passano in zona gialla e zona arancione



Dopo l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che cambia il colore di alcune Regioni. Oggi cambiano le regole per Lombardia, Piemonte e Calabria, che passano da zona rossa a zona arancione, e per Liguria e Sicilia, che invece da zona arancione diventano zona gialla. Ecco come cambiano le misure restrittive da oggi, 29 novembre.

