Da oggi in vigore il nuovo Padre Nostro: addio al “non indurci in tentazione”



Per la prima volta da quando è stato accantonato il latino nella liturgia, i credenti dovranno cambiare il proprio modo di pregare. Alla fine della cerimonia domenicale non si sentirà più “la messa è finita andate in pace” ma “andate e annunciate il Vangelo del Signore” oppure l’antico “ite missa est”.

