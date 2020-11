Delitto di Lecce, il ricordo di papà di Daniele De Santis: “Sarà sempre con me”



“Il mio Daniele è e sarà sempre con me”, sono le parole, cariche di affetto, di Fernando De Santis papà di Daniele De Santis, il giovanissimo arbitro ucciso insieme alla fidanzata Eleonora Manta, lo scorso settembre, a Lecce. A ricordare Daniele sui social, in occasione del video tributo realizzato dall’Associazione Italiana Arbitri in sua memoria, sono stati in tanti.

Continua a leggere



“Il mio Daniele è e sarà sempre con me”, sono le parole, cariche di affetto, di Fernando De Santis papà di Daniele De Santis, il giovanissimo arbitro ucciso insieme alla fidanzata Eleonora Manta, lo scorso settembre, a Lecce. A ricordare Daniele sui social, in occasione del video tributo realizzato dall’Associazione Italiana Arbitri in sua memoria, sono stati in tanti.

Continua a leggere

Continua a leggere