Denis Verdini condannato in Cassazione a 6 anni e mezzo per crac Credito fiorentino, rischia carcere



Verdini condannato in Cassazione a 6 anni e mezzo di carcere per la bancarotta del Credito fiorentino. L’alta Corte ha confermato così in sostanza la condanna già emessa in appello per l’ex senatore di Forza Italia e poi di Ala che ora rischia il carcere. “Per fortuna è un uomo molto forte e molto coraggioso e quindi pensiamo che saprà affrontare virilmente questa prova” ha dichiarato l’avvocato.

Continua a leggere



Verdini condannato in Cassazione a 6 anni e mezzo di carcere per la bancarotta del Credito fiorentino. L’alta Corte ha confermato così in sostanza la condanna già emessa in appello per l’ex senatore di Forza Italia e poi di Ala che ora rischia il carcere. “Per fortuna è un uomo molto forte e molto coraggioso e quindi pensiamo che saprà affrontare virilmente questa prova” ha dichiarato l’avvocato.

Continua a leggere

Continua a leggere