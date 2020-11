Dichiaravano al fisco 5mila euro ma avevano 250mila euro nel materasso. Ristoratori denunciati



Nei guai due ristoratori di Piacenza: per il fisco erano dei veri e propri poveri, dichiarando non più di 5mila euro all’anno. In casa, tuttavia, nascondevano un vero e proprio tesoro: 12 Rolex del valore totale di 170mila euro, gioielli per altri 100mila euro, borse, abiti firmati e 250mila euro nascosti nel materasso.

