Dieci anni senza Yara, i genitori: “Ricordatela per chi era, non per quello che ha subito”



“Ricordatela per chi era e per quello sarebbe stata capace di dare agli altri, per la sua passione, le sue abilità, non per ciò che le è successo”. È il monito lanciato da Fulvio e Maura Gambirasio in occasione del decimo anniversario dell’omicidio della piccola Yara, uccisa a soli 13 anni all’uscita della palestra a Brembate di Sopra (Bergamo).

