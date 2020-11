Disoccupati, licenziati, abbandonati: in fila per le docce. “Lavoro perso per il Covid”



Francesco, Giovanni e Walter. Alle Ciminiere di Catania, il centro congressi Le Ciminiere, di proprietà della Città metropolitana, i tre uomini attendono il loro turno per fare la doccia e andare in bagno. A gestire il servizio, destinato ai senza fissa dimora del capoluogo etneo, sono alcune associazioni e la Croce Rossa, con la collaborazione della ex provincia e il placet della prefettura.

