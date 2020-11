Domenico: “Mia mamma morta di Covid, per 20 giorni nessuno ha risposto alle nostre chiamate”



La denuncia di Domenico (Mimmo) Giordano, avvocato e docente universitario di Teramo, dopo la morte della madre per Covid: “Non ci vuol molto per comprendere che i medici di famiglia dovrebbero visitare i loro pazienti, interpretarne i sintomi e fare subito i tamponi, in modo da distinguere il Covid da un banale malessere stagionale”. In una lettera a sindaco e Asl ha scritto: “L’inefficienza pubblica uccide più del Coronavirus, che se diagnosticato per tempo si gestisce”.

