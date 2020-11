Domiziana Giovinazzo, Elena Martini in Un medico in famiglia, aspetta un bambino



La ricordiamo nelle vesti di Elena Martini in “Un medico in famiglia”, ma Domiziana Giovinazzo adesso è una bellissima ventenne in attesa del suo primo figlio. Lo fa sapere lei stessa, dopo mesi di mistero in cui nulla faceva pensare ad una notizia simile, mostrando una foto con il pancione in bella vista sul suo profilo Instagram.

