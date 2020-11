Donna si sente male in strada a Bari, il 118 non arriva: la polizia cerca un medico con il megafono



Il messaggio di aiuto lanciato col megafono da una volante della polizia nel centro di Bari dopo aver contattato via radio l’ambulanza che però tardava ad arrivare. Dopo aver fatto suonare la sirena per richiamare l’attenzione dei passanti, un agente ha più volte invitato un eventuale medico di passaggio a farsi avanti per assistere la persona colta da malore.

