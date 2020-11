Dramma a Cagliari: la moglie muore per covid in ospedale, lui va in campagna e si uccide



Distrutto dal dolore per la morte della consorte, deceduta per covid in ospedale, l’uomo ha atteso due giorni prima di mettere in atto l’estremo gesto. Ha interrotto l’isolamento domiciliare a cui era relegato perché a sua volta positivo, si è diretto nella campagna fuori dal paese e si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco.

Continua a leggere



Distrutto dal dolore per la morte della consorte, deceduta per covid in ospedale, l’uomo ha atteso due giorni prima di mettere in atto l’estremo gesto. Ha interrotto l’isolamento domiciliare a cui era relegato perché a sua volta positivo, si è diretto nella campagna fuori dal paese e si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco.

Continua a leggere

Continua a leggere