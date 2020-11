Due tentatori di Temptation Island si sono fidanzati, è amore tra Stefano e Vanessa



Stefano Quartullo e vanessa Piazza sono stati tentatori nell’ultima edizione di Temptation Island. Lui era il corteggiatore di Nadia Chahar, lei cercava le attenzioni del fidanzato Antonio Giungo. Per la coppia l’esperienza si è conclusa con un lieto fine, ma lo stesso è stato anche per Stefano e Vanessa che, dopo il programma, si sono incontrati e non si sono più lasciati. Intervistato da IsaeChia Antonio racconta: “Parlavamo più di 5 ore al telefono la notte, come dei ragazzini”.

Continua a leggere



Stefano Quartullo e vanessa Piazza sono stati tentatori nell’ultima edizione di Temptation Island. Lui era il corteggiatore di Nadia Chahar, lei cercava le attenzioni del fidanzato Antonio Giungo. Per la coppia l’esperienza si è conclusa con un lieto fine, ma lo stesso è stato anche per Stefano e Vanessa che, dopo il programma, si sono incontrati e non si sono più lasciati. Intervistato da IsaeChia Antonio racconta: “Parlavamo più di 5 ore al telefono la notte, come dei ragazzini”.

Continua a leggere

Continua a leggere